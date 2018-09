Celstraf voor jarenlang misbruik stiefdochter

Misbruik

De man heeft zijn stiefdochter van haar dertiende tot haar achttiende seksueel misbruikt. Het misbruik vond telkens plaats op zondag, wanneer het slachtoffer (na de scheiding van haar moeder en stiefvader) bij haar stiefvader thuis was, en bestond onder meer uit het betasten van haar borsten en vagina en penetratie met vingers en dildo’s.

Verkrachting

Hoewel de man het slachtoffer niet met geweld of bedreiging heeft gedwongen mee te werken, merkt de rechtbank het misbruik toch aan als verkrachting. Door de familierelatie en het leeftijdsverschil tussen beiden, had de man fysiek en geestelijk overwicht op zijn stiefdochter. Daardoor was het voor haar zo moeilijk om zich te verzetten tegen het misbruik, dat kan worden gesproken van dwang.

Behandeling

De rechtbank vindt het belangrijk dat de verdachte niet opnieuw de fout in gaat. Daarom wordt hij ook verplicht zich te laten behandelen.

Verjaring

De man werd ook verdacht van seksueel misbruik van zijn schoonzusje. Omdat dit feit is verjaard is het recht tot strafvervolging komen te vervallen. De rechtbank verklaart de officier van justitie voor dit feit daarom niet-ontvankelijk in de vervolging.