Dode bij woningbrand in het Friese Nijeholtpade

Bij een brand in een woning in het Friese Nijeholtpade is een dode gevallen. Dat meldt de brandweer in Friesland.

De brand is inmiddels geblust. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid dit zal door de politie worden onderzocht. Over de indentiteit van het slachtoffer is nu nog weinig bekend. De brandweer geeft komende ochtend meer details over de woningbrand.