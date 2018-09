Brandweer redt dieren uit woning vol rook

Ondanks dat de politie al een raam verwijderd had kwam de hond niet zelfstandig naar buiten. Toen de brandweer de deur openden nam hij een sprint en ging bij de vijver liggen bijkomen van alle spanningen. Door onbekende oorzaak was er brand in de keuken ontstaan terwijl de bewoners niet thuis waren.