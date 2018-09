Vrouw (77) overleden na ernstige aanrijding met doorrijder Tilburg

De 77-jarige vrouw, die afgelopen dinsdagavond in Tilburg levengevaarlijk gewond raakte, nadat zij de Beneluxbaan overstak en door een auto werd aangereden, is in de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dit meldt de politie donderdag.

Bestuurder aangehouden

De politie hield die dinsdagavond om 23.05 uur een 19-jarige verdachte uit Tilburg aan, omdat hij waarschijnlijk betrokken was bij de ernstige aanrijding op de Beneluxlaan. Hoe de aanrijding kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het is onderdeel van het onderzoek. De verdachte zit vast voor verhoor.

Oversteken

De vrouw stak om 21.44 uur over en werd daarbij door een auto aangereden. De automobilist verliet de plek van de aanrijding. De politie vroeg het publiek via sociale media om hulp, maar de verdachte meldde zich kort na de aanrijding bij de politie. Hij is op het Westerpark aangehouden en voor onderzoek ingesloten.

Speekseltest

De politie nam een voorlopige speekseltest af in het kader van Wet Middelen Gebruik. Er was geen indicatie dat hij onder invloed reed. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Het onderzoek loopt nog en de verdachte zit nog steeds vast.