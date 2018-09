Subsidie voor proeftuin aardgasvrij Delfzijl Noord

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent de gemeente Delfzijl een subsidie van 4,6 miljoen euro toe voor het uitwerken van een proefproject voor het aardgasvrij maken van Delfzijl Noord. De gemeente had Delfzijl Noord voorgedragen voor deze subsidie, gezien de logische koppeling met de versterkingsopgave en de grootschalige sociale en fysieke herstructurering in deze buurt.

Voortvarend aan de slag

De subsidie van 4,6 miljoen euro is slechts een fractie van wat publieke en private partijen moeten investeren. Wethouder IJzebrand Rijzebol: "we gaan op korte termijn met het proefproject aan de slag. We willen met private partijen afspraken maken hoe we dit proefproject tot een van de meest aansprekende van Nederland kunnen maken."

Gebiedsgerichte aanpak samen met inwoners

In Delfzijl Noord liggen unieke kansen voor een gebiedsgerichte en participatieve aanpak van diverse thema's, waar dit proeftuinproject er een van is. De samen met de inwoners opgestelde Woonvisie Delfzijl en Gebiedsvisie Noord reiken de kaders aan.

Delfzijl gaat in dit proefproject drie hypothesen onderzoeken:

1. Een succesvolle energietransitie is in de allereerste plaats afhankelijk van draagvlak bij de eindgebruikers.

2. De energietransitie in Nederland slaagt alleen als de rijksoverheid actief en financieel partici-peert in de aanleg van een nieuwe energie-infrastructuur.

3. Een succesvolle en betaalbare transitie naar aardgasvrij in Delfzijl is het bewijs dat ook andere ‘buitenranden van Nederland’ die transitie kunnen maken.