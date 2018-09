Man in centrum Leeuwarden beschoten, twee mannen aangehouden

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in het centrum van Leeuwarden twee mannen aangehouden na een schietincident. Dit meldt de politie zaterdag.

Beschoten

'Iets voor 03.00 uur werden collega’s in het centrum aangesproken door een 43-jarige man uit Leeuwarden. Hij vertelde dat er zojuist op hem was geschoten', aldus de politie. Hierop zijn agenten direct in de omgeving gaan zoeken naar eventuele verdachten. Het slachtoffer zou ter hoogte van de Willemskade zijn beschoten. Hierbij is een ruit van een gebouw gesneuveld. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

Vuurwapen gevonden

Aan de hand van de het signalement konden agenten niet veel later twee mannen aangehouden; een 26-jarige man en een 28-jarige man. Beide ook afkomstig uit Leeuwarden. Beide mannen zijn ingesloten voor verhoor. In de buurt van het incident is ook een vuurwapen aangetroffen. Deze is in beslag genomen voor onderzoek.