Vrouw (25) door geweld omgebracht in woning Bergen op Zoom

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in een woning een de Goudbaard in Bergen op Zoom een 25-jarige vrouw door geweld om het leven gebracht. 'Van de dader ontbreekt nog ieder spoor', zo laat de politie zaterdag weten.

Melding

Omstreeks 01.13 uur krijgt een centralist van de meldkamer een bericht binnen over een dodelijk geweldsincident in een appartement aan de Goudbaard. Diverse eenheden worden naar het adres toegestuurd. Omdat er geen enkele reactie uit de woning komt proberen agenten de voordeur te forceren.

Huilend klein kind

Boven het lawaai uit horen zij ineens een klein kind hard huilen. De 4-jarige peuter is nadat de voordeur is opengebroken direct opgevangen en meegenomen naar het bureau. Voor hem is in samenwerking met de spoedzorg Jeugdzorg Brabant onmiddellijk een pleeggezin gezocht die hem verder opvangt.

Sporenonderzoek

Aangezien onbekend is of er in de woning nog een gewelddadig persoon aanwezig is, gaan diverse agenten met getrokken wapens naar binnen. In de woonkamer ligt de zwaargewonde bewoonster die inmiddels al overleden blijkt te zijn. Verder is er niemand meer in de woning. Vervolgens heeft iedereen de ruimte verlaten om het sporenbeeld in de woning zo zuiver mogelijk te houden voor onderzoek. Het onderzoek is nog in volle gang.