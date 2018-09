Brand in Rotterdams eethuis

In eethuis Shaamihuis aan de Schiedamseweg in Rotterdam heeft zaterdagmiddag een flinke brand gewoed. De brandweer schaalde op naar Middelbrand.

Geen gewonden

Er kwam korte tijd veel rook vrij en de schade is groot. Voor zover bekend raakte er niemand gewond in het eethuis, waar uitsluitend Syrische vluchtelingen werken. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De weg en de trambaan waren geruime tijd afgesloten vanwege de inzet van de hulpdiensten.