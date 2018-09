Honderden doden na aardbeving en tsunami Sulawesi, Rode Kruis opent Giro 6868

Medische teams en hulpgoederen

'De precieze omvang van de ramp is nog onduidelijk, maar de eerste beelden zijn zorgwekkend', aldus het Rode Kruis. Nu al is duidelijk dat er bijna 400 doden zijn en honderden gewonden. Het gaat om een gebied waar meer dan 300.000 mensen wonen, waarmee amper communicatie mogelijk is. Medische teams zijn aan de slag en hulpgoederen zijn gestuurd.

Zoek- en reddingsoperaties

Eerste prioriteit zijn de zoek- en reddingsoperaties, maar ook noodhulpgoederen zijn onderweg. Het gaat om dekzeilen, jerrycans, kleding en slaapmatten. Schoon drinkwater is grote prioriteit om te voorkomen dat na deze ramp een nieuwe ramp volgt door de uitbraak van ziektes.

Aardbeving van 7,4

Sulawesi werd gisteren getroffen door een reeks aardbevingen: de sterkte met een kracht van 7,4. Een krachtige tsunami volgde. Onduidelijk is hoe groot de ramp precies is. Honderden gebouwen zijn verwoest. Er is nog weinig contact met het gebied, dat meer dan 300.000 inwoners heeft.

Sanitair- en watervoorzieningen

De opbrengst van Giro 6868 (NL83 INGB0000006868, met 6 nullen) is voor de slachtoffers van Sulawesi, maar ook voor andere rampgebieden, waar schoon drinkwater en slechte sanitaire omstandigheden tot grote zorgen leiden. Ook op het Indonesische eiland Lombok, dat eerder dit jaar is getroffen is door meerdere aardbevingen, zijn er nog steeds meer sanitair- en watervoorzieningen nodig. Het Rode Kruis wil in dit soort gebieden meer hulp kunnen bieden.