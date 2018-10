Geen machinegeweer maar wel een airsoftwapen in Vlissingse woning

De politie heeft zondagmiddag bij een inval in een woning in Vlissingen na een tip een airsoftwapen aangetroffen. 'De politie reageerde op informatie dat in het pand een automatisch vuurwapen zou liggen', zo laat de politie mandag weten.

Geen machinegeweer

De politie kreeg zondagmiddag betrouwbare informatie binnen dat bewoners van een woning in de wijk het Middengebied een automatisch vuurwapen voorhanden zouden hebben. Vanwege deze serieuze tip werd besloten om direct in te grijpen en een doorzoeking in te stellen. Tijdens de actie werd in de woning geen machinegeweer maar wel een airsoftwapen aangetroffen. De bewoner heeft daarvan afstand gedaan. Er zijn geen aanhoudingen verricht.