Terughaalactie staande lampen Adegan Manila (SLV)

Onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is dat bij de voet van de staande tafellamp en de staande vloerlamp vocht binnendringt waardoor de lamp onder spanning kan komen te staan. Het bedrijf is daarom een terugroepactie gestart voor de betreffende lampen.

Het gaat om de Adegan Manila tafellamp met artikelnummer 231385 en de Adegan Manila staande lamp met artikelnummer 231395. Deze zijn geproduceerd in de periode 01.2014 tot 09.2017. U kunt de productiedatum terugvinden op de onderkant van de granieten voet.

Als uw lamp geproduceerd is in de betreffende periode, dan wordt u verzocht om de tafellamp, of de stangen van de staande lamp, terug te sturen naar uw SLV dealer. U ontvangt dan een nieuwe tafellamp of een vervangingsset voor de staande lamp. U kunt er ook voor kiezen om het aankoopbedrag retour te krijgen.