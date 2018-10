Man gewond bij schietincident in Delft

Bij een schietincident aan de Gaaistaat in Delft is dinsdagochtend een 46-jarige inwoner van die stad gewond geraakt.

Rond 05:30 ontving de politie een melding over het schietincident. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn schouder en is behandeld in het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft het schietincident te maken met een conflict in de relationele sfeer.

Er is één verdachte aangehouden, een 34-jarige Delftenaar. De politie onderzoekt de toedracht van het schietincident.