Motorrijder komt om bij eenzijdig ongeval

Een 45-jarige motorrijder uit Poortugaal is omgekomen bij een eenzijdig ongeval. Een voorbijganger vond zijn lichaam woensdagochtend in een greppel aan de Koedood.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat of dat er anderen bij het ongeval waren betrokken. Een voorbijganger zag het slachtoffer en zijn motor woensdagochtend rond 08.00 uur liggen in de greppel. De motorrijder was toen al overleden.