FNV: Zondag lopen jong en oud een Mars voor Zekerheid door Rotterdam'

Zondag 7 oktober is het World Day for Decent Work. De dag waarop vakbonden internationaal aandacht vragen voor fatsoenlijk werk bestaat dit jaar 10 jaar.

In Rotterdam komen zondag honderden mensen, jong en oud, in actie voor meer zekere contracten. In een lange stoet lopen ze ’s middags een Mars voor Zekerheid.

Actie tegen flexepidemie

De helft van alle werkenden onder de 35 jaar in Nederland werkt nu op basis van een onzeker arbeidscontract. Ze verdienen gemiddeld 35% minder en hebben 3x zoveel kans op werkloosheid. Inmiddels krijgt nog maar 1 op de 8 mensen een vast contract met vaste uren na een flexcontract. Nederland is kampioen flex in Europa. ‘Deze flexepidemie moet worden gekeerd’, zegt Marianne Jekkers van Young & United. ‘De jongeren van nu zijn slechter af dan hun ouders.’

#WTFlex

Flexibilisering is niet alleen voor werknemers een probleem: het ontwricht ook de samenleving en de economie. Een groeiend leger flexwerkers is nergens voor verzekerd en bouwt geen pensioen op. Jekkers: ‘Zelfs werkgevers erkennen dat dit de samenleving grote problemen bezorgt. Het is een keuze en een trend om werknemers uitsluitend te zien als een kostenpost in plaats van kapitaal. Werknemers hebben recht op enige continuïteit en zekerheid. Nu het economisch weer beter gaat, is het tijd voor meer vaste banen. Huishoudens moeten meer te besteden hebben en mensen moeten weer toekomstperspectief hebben.’

Protestmars

De protestmars start 14:45 uur op het Van der Vormplein en loopt via de Westerdam en de Wilhelminakade om hotel New York heen en via de Rijnhavenbrug en de Veerlaan naar het Deliplein waar de mars eindigt. Zowel bij de start als aan het einde van de mars staat een podium.

Programma

Op het programma staan lokale artiesten als Eva van Manen, Jermaine Berkhoudt en DJ Optimus. Ook vertellen jonge flexwerkers hun verhaal en houdt Zakaria Boufangacha (arbeidsvoorwaardencoördinator) uit het hoofdbestuur van de FNV een toespraak.

• 14:00 Podium programma start op van der Vormplein (metro: Wilhelminaplein)

• 14:45 Stoet vertrekt vanaf het Van der Vormplein

• 15:45 Aankomst op Deliplein

• 15:45 - 16:30 Toespraak Zakaria Boufangacha, hoofdbestuurder FNV, Spoken Word van Jermaine Berkhoudt, muziek van Eva van Manen en tot slot DJ Optimus