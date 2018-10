Brandweer redt man uit woning tijdens flinke brand

Bij aankomst van de hulpdiensten kwam er veel zwarte rook uit de woning. Ook troffen hulpdiensten een slachtoffer aan in de naastgelegen woning. Ook deze woning stond volledig onder de rook. De man is gered door de brandweer en is behandeld door ambulancepersoneel. Over de oorzaak is nog niets bekend.