Meer ruimte om een nieuwe school te starten

Betere aansluiting scholenaanbod

Met het wetsvoorstel wil minister Slob (Onderwijs) het scholenaanbod beter aan laten sluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Door de huidige procedure is er beperkt ruimte voor het starten van scholen. ‘De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Door de huidige procedure is het starten van een nieuwe school haast onmogelijk geworden. Met dit wetsvoorstel ontstaat er meer ruimte om scholen te starten die beter aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen.’ aldus minister Slob.

Daadwerkelijke belangstelling

De nieuwe wet maakt het mogelijk om op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school te stichten. Een initiatiefnemer kan voor het meten van de belangstelling gebruik maken van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.

Onderwijskwaliteit vooraf getoetst

Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat voortaan voorafgaand aan de oprichting van een school door Inspectie van het Onderwijs wordt getoetst op kwaliteit. Op die manier ontstaat meer zekerheid dat een school zal bijdragen aan goed onderwijs. In het wetsvoorstel wordt op verschillende manieren rekening gehouden met het bestaand onderwijsaanbod. Een initiatiefnemer nodigt de bestaande schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de gemeente uit voor een gesprek waarin kan worden besproken of ideeën ook binnen een bestaande school vorm kunnen krijgen.