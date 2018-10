MIVD voorkomt Russische hackaanval op WIFI-netwerk OPCW Den Haag

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft op 13 april van dit jaar een hackpoging op het OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) in Den Haag door de Russische militaire inlichtingendienst GRU verstoord. Dit heeft de MIVD donderdagmiddag in een speciale persconferentie bekendgemaakt.

Vier spionnen uit land gezet

Vier Russische spionnen hadden zich in een gehuurde auto opgesteld nabij het gebouw van de OPCW met speciale hackapparatuur aan boord. Op het moment dat zij het WIFI-netwerk van de OPCW wilde betreden heeft de MIVD ingegrepen en de hackpoging verstoord. De vier Russen zijn vervolgens het land uitgeleid. Ze zijn naar Schiphol gebracht en op een vlucht naar Rusland gezet.

Hackapparatuur

De achtergebleven apparatuur waaronder een laptop is door de MIVD in beslag genomen en onderzocht. Daaruit is gebleken dat de hackpoging op het OPCW onder meer als mogelijk doel had om inzichten te krijgen in het internationale onderzoek naar de ramp met MH17. De Russische ambassadeur is door het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden om uitleg te komen geven over deze cyberactie van de Russen in Nederland.

'Rusland moet hiermee stoppen'

'Deze cyberoperatie tegen de OPCW is onacceptabel. Door deze Russische actie te onthullen, sturen we een duidelijke boodschap: Rusland moet hiermee stoppen', reageert minister Ank Bijleveld van Defensie. 'De OPCW is een gerespecteerd internationaal instituut dat 193 staten van over de hele wereld vertegenwoordigt, om gezamenlijk te werken aan een wereld zonder chemische wapens. Als gastland heeft Nederlandse de verantwoordelijkheid om internationale organisaties hier te beschermen. Dat hebben we gedaan.'