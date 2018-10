CDA wil verbod op Turkse klik-app

Kamerleden Pieter Heerma en Chris van Dam noemen de app onacceptabel, ontwrichtend en moet wat hen betreft zo snel mogelijk uit de lucht.

Ze weet niet of een verbod mogelijk is, maar vicepremier Carola Schouten vindt de app onwenselijk. Volgens haar is het in ieder geval een kwestie om de Turkse regering op aan te speken.

De beide CDA Kamerleden opperde de kwestie na de ophef die in Duitsland is ontstaan over de app.