Restaurant vol rook door brand in prullenbak

De Schiedamse brandweer is donderdagavond gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Rotterdamse Rijweg.

Gebouw vol rook

In een restaurant was brand uitgebroken in een prullenbak. Hierdoor kwam het gebouw vol rook te staan. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de prullenbak buiten gezet. Na een uitgebreid onderzoek om overslag van het vuur uit te sluiten kon de brandweer terug naar de kazerne.