Woensdag 10 oktober Nationale Actiedag voor Sulawesi

Radio, tv en internet

Om 12.00 uur is de aftrap van de Actiedag in Beeld en Geluid in Hilversum. De radiozenders Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4, Radio 5 en FunX besteden de hele dag aandacht aan de ramp. Een belpanel met bekende en minder bekende Nederlanders zit belangeloos klaar om telefoontjes van donateurs te beantwoorden. Publiek is welkom vanaf 12.00 uur. Het voorlopige eindbedrag zal die avond in Pauw bekend gemaakt worden. Nadere informatie over de verdere invulling van de actiedag op radio en televisie volgt.

'Noodhulp hard nodig'

Shula Rijxman, voorzitter Raad van Bestuur NPO: “De schade die de aardbeving en tsunami op Sulawesi hebben veroorzaakt is enorm en deze ramp verdient alle aandacht. Noodhulp is hard nodig en daarom zullen alle NPO-radiozenders en televisienetten woensdag verslag doen van de actie van Giro 555. Hiermee kunnen we ons publiek informeren en hopelijk motiveren om geld over te maken op Giro 555.”

'Blij met steun'

Marinus Verweij, Actievoorzitter Giro555: “Wij zijn ontzettend blij met deze steun van de NPO en alle andere initiatieven van bedrijven en particulieren in het land. Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel betrokkenheid bij de slachtoffers op Sulawesi is. ”

Het aantal dodelijke slachtoffers is opgelopen naar 1581, ruim 2500 mensen zijn ernstig gewond en tot nu toe is bekend dat 66.000 huizen zijn verwoest. Het gebied is nog steeds moeilijk begaanbaar. Het blijft een uitdaging om de totale omvang van de ramp in kaart brengen. Lokale hulpverleners van de organisaties achter Giro555 zijn in het getroffen gebied en bieden hulp.

Over Giro555

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Oxfam Novib, Nederlandse Rode Kruis, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, CARE Nederland, Plan International Nederland, Save the Children, UNICEF Nederland en World Vision.