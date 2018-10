Twee doden bij motorongevallen in Helvoirt en Wintelre

Bij twee ongevallen met motoren in Helvoirt en Wintelre zijn vrijdagmiddag twee personen om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Helvoirt

In Helvoirt reed een 58-jarige man uit Udenhout op zijn motor rond 16.30 uur op de Guldenberg frontaal tegen een tegemoetkomende graafmachine. De Udenhouter, die in de richting van zijn woonplaats reed, was op slag dood. De bestuurder van de graafmachine, werkzaam voor een bedrijf uit Helvoirt, bleef ongedeerd. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Mogelijk heeft laagstaande zon een rol gespeeld.

Wintelre

Een 47-jarige vrouw en haar 21-jarige dochter waren kort voor 17.00 uur betrokken bij een ernstig ongeval op de Biemeren in Wintelre. Beide vrouwen uit Eindhoven zaten op een motor die door onbekende oorzaak in een flauwe bocht tegen een tegemoetkomende auto botste. De 47-jarige vrouw overleed ter plaatse, haar dochter is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld en met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto, een 59-jarige vrouw uit Hooge Mierde, bleef ongedeerd. Ook hier bekijken verkeersongevallendeskundigen van de politie Oost-Brabant hoe dit ongeval kon gebeuren.