Ruim zeventig adressen bezocht tijdens veegweek

Gemeente, belastingdienst, politie, Enexis, Openbaar Ministerie en Douane bezochten de afgelopen week 72 adressen in onder andere de gemeente Tilburg, Waalwijk en Loon op Zand. Er was informatie over deze adressen binnen gekomen dat er iets niet pluis zou zijn. De locaties werden daarom integraal nagelopen door verschillende overheidsdiensten tijdens een zogenaamde veegweek. Op 27 adressen bleek daadwerkelijk iets niet in orde te zijn.

Maandag 1 oktober ging de actieweek van start. Op die eerste dag werd in een woning in Waalwijk 1 liter GHB in beslag genomen. De gemeente gaat over tot sluiting van het pand. Bij een ander pand in Waalwijk was er sprake van diefstal van stroom. Enexis bracht 5250 euro in rekening en incasseerde deze direct. Op de Broekhovenseweg in Tilburg vonden agenten een schietvest, 3600 euro in contanten, pepperspray en een GSM-jammer. En aan de Ooftbouwstraat werden materialen voor de hennepkweek in beslag genomen. Ook aan de Ledeboerstraat werden drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Elders in Tilburg werden nog verschillende jerrycans met rode diesel in beslag genomen. De Douane incasseerde een boete voor niet betaalde accijns van 1500 euro.

Hennepkwekerij

Aan de Lovensekanaaldijk werd zelfs een in werking zijnde hennepkwekerij met 180 planten aangetroffen, daarnaast vonden agenten ruim 7 kilo gedroogde hennep. In het pand bleek ook een verwaarloosde hond te zitten. Het dier is door de dierenpolitie in beslag genomen. De loods wordt door de gemeente gesloten.

Vuurwapen

In Kaatsheuvel werd onder een matras een vuurwapen met twee patroonhoudersgevonden. In het zelfde pand troffen agenten ook een halve liter GHB en maatbekers met amfetamineresten aan. De gemeente gaat over tot sluiting van de woning.

Dinsdag

Bij een appartementencomplex in het centrum van Tilburg legde een deurwaarder beslag op de inboedel van een woning ter waarde van 26.000 euro. Aan de Ardennenlaan werden allerlei drugsgerelateerde goederen meegenomen door de politie. Ook hier troffen agenten een verwaarloosde hond aan. Ook dit dier is in beslag genomen. Op de Schelfhorststraat werd een woning integraal gecontroleerd. Er bleek niemand te wonen. De gemeente gaat de uitkering van de vermeende bewoner beëindigen. Aan de Juralaan kwam de Belastingdienst in actie, ze legde voor 4500 euro beslag op inboedel. Aan de Hoge Ham in Dongen legde de Belastingdienst beslag op twee auto´s. Elders in Tilburg werd ook weer rode diesel gevonden. De Douane deelde weer een boete van 1500 euro uit.

Zes jaar zitten

In Tilburg werd die dag ook nog een 53-jarige man aangehouden. Hij moest voor drugssmokkel en – productie nog zes jaar gevangenisstraf in Frankrijk uitzitten.

Woensdag

Op de derde dag van de veegweek viel de politie een pand aan de Sint Annastraat in Tilburg binnen. Er bleek drugs verhandeld te worden. Er werd een kleine hoeveelheid amfetamine in beslag genomen. De gemeente gaat de woning sluiten. Aan de Matterhornstraat bleek sprake van illegale bewoning, de gemeente gaat over tot actie.

Loods

Bij een loods aan de Ringbaan Oost werd ruim 300 liter aan drugschemicaliën gevonden. In een auto vonden agenten een zak met 2,5 kilogram hennep.

Donderdag

Aan de Willem de Zwijgerlaan in Oisterwijk vonden agenten in een woning hennep, hasj, speed en XTC. De woning gaat op last van de burgemeester op slot. Bij een woning in Waalwijk was het ook raak. Agenten vonden er verschillende handelshoeveelheden drugs. Ook werd er ruim 1200 euro aan contanten in beslag genomen.

Taser

In een ernstige vervuilde woning aan de Jan de Wittstraat in Tilburg nam de dierenpolitie wederom twee verwaarloosde honden in beslag. Ook werd er een taser in beslag genomen. De gemeente start hulpverlening voor de bewoner op. De Belastingdienst nam op een andere adres in Tilburg een auto in beslag in verband met niet betaalde belastingen.

Vrijdag

Aan De Kuil in Oisterwijk werden drugs, illegaal vuurwerk en een auto in beslag genomen. De kentekenplaten op het voertuig klopten niet. De politie doet verder onderzoek. In Waalwijk werd een adres bezocht aan de Meester Luybenstraat. Daar werd een kleine hoeveelheid amfetamine gevonden. Het bestuur overweegt sluiting van de woning.