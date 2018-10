Mannen gaan er vandoor met smartphones

De jongens zouden op vrijdag 5 oktober rond 16.30 uur hebben toegeslagen. Een personeelslid zette na de diefstal nog te voet de achtervolging in en belde de politie. Hij verloor de verdachten echter uit het oog. Een alerte getuige zette hem echter weer op het juiste spoor en het drietal kon in een parkeergarage door de politie worden aangehouden. Een deel van de buit is teruggevonden. Een vierde verdachte wist, mogelijk met de overige buit te ontkomen. De verdachten zijn vast gezet. Omdat ze geen legitimatie op zak hadden en het vermoeden bestaat dat ze niet uit Nederland komen is de vreemdelingenpolitie ingeschakeld.