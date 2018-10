Auto botst op boom in middenberm N65 bij Helvoirt

Een automobilist is zaterdagmorgen met zijn auto tegen een boom in de middenberm van de N65 bij Helvoirt. De hulpdiensten rukten massaal uit om eerste hulp te verlenen.

De rijbaan richting Tilburg werd geheel afgesloten en een traumahelikopter landde in een weiland naast de weg. De gewonde man is per ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het Elizabeth ziekenhuis in Tilburg. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.