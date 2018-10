Politie houdt klopjacht op overvaller

Rond 13.20 uur kwam de dader de cafetaria binnen en bedreigde het personeel met een mes. Hij ging er vervolgens met een geldbedrag vandoor. Bij de overval raakte niemand gewond. Een getuige zag het gebeuren en achtervolgde de jongen, maar hij raakte de dader uiteindelijk uit het zicht.

Politiehond

De politie werd gebeld en agenten waren er snel in groten getale bij om de dader te vinden, ook vanuit een politiehelikopter, maar de jongeman wist helaas weg te komen. Op zijn vluchtroute vond een ingezette politiehond nog wel een mes, dat in beslag is genomen. De dader was een jongeman van ongeveer 18 jaar. Hij had donkere kleding aan, was gezet en had een getinte huidskleur.