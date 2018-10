Vrachtauto vol chemicaliën in brand gezet

De recherche is een onderzoek gestart nadat op de Offenbachlaan in Eindhoven een vrachtwagen vol met chemicaliën in brand werd gezet. De vrachtwagen stond vlakbij een flat en uit voorzorg werden daarom bewoners geëvacueerd.

Even voor 6.30 uur kwam de melding over de brand binnen. De vrachtauto bleek vol te staan met chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. Door de brand kwamen zoutvuurgassen vrij en dat kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Uit voorzorg werden dan ook zo’n twintig bewoners uit twaalf appartementen geëvacueerd. Ze kunnen tijdelijk terecht in een buurthuis, een stukje verderop.

Andere vrachtauto

Opvallend is dat er zaterdagavond ook al een vrachtauto met chemicaliën werd ontdekt op de Offenbachlaan. Dat gebeurde op zo’n 200 meter van de plek waar later de brand werd gesticht. Tegen middernacht werd de politie gewaarschuwd omdat er een chemisch goedje uit een vrachtauto zou lekken. Het bleek te gaan om XTC-afval. De recherche vermoedt een verband tussen beide zaken en is een onderzoek begonnen naar de dumpingen en de brand.

"Levensgevaarlijk"

Burgemeester Jorritsma reageert geschokt op de brand in de buurt van de flat: “Dit is een levensgevaarlijke actie van idioten in de drugsscene. Volstrekt roekeloos met grote risico’s voor omwonenden. Jorritsma brengt zondag een bezoek aan de locatie. Politiechef Frans Heeres sluit zich aan bij de woorden van Jorritsma: “De brutaliteit van deze criminelen in onacceptabel. Wij zullen er alles aan doen om ze te pakken”, zo zegt hij in een eerste reactie.