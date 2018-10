Snelle aanhouding vier verdachten na schietincident

De politie vond deze auto snel en kon drie verdachten aanhouden die bij de auto waren. De aanhouding van de vierde verdachte volgde na een zoektocht kort hierop. Hij was in een woning in de buurt. Ook in de directe omgeving vond de politie een vuurwapen. De aangehouden mannen zijn 27, 29, 32 en 34 jaar en komen allemaal uit Rotterdam.

Wat de reden van het schietincident is, is nog niet duidelijk. De politie gaat de verdachten daarover horen en stelt een buurtonderzoek in. Er raakte voorzover bekend niemand gewond.