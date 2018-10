Rechter onwel bij begin rechtszaak tegen Zwarte Piet-activisten

De 34 Friezen actievoerders worden ervan verdacht dat ze vorig jaar de A7 op de dag van de landelijke sinterklaasintocht blokkeerden. Net vooribj Joure werd toen een blokkade opgeworpen om ze verhinderen dat twee bussen vol anti-Zwarte Piet activisten door konden rijden naar Dokkum. Die anti-Zwarte Piet demonstranten hadden toestemming om in een speciaal vak langs de route van intocht tegen Zwarte Piet te demonstreren.

Tijdens de zitting rond 10.00 uur werd een van de rechters onwel. Hij zat halverwege het voorlezen van de aanklacht door de officier van justitie ineens achterover gezakt bewegingsloos in zijn stoel. Na enige tijd kwam hij weer bij en deed hij zijn ogen weer open. De zaak werd daarop geschorst, maar kon tegen 11.00 uur weer hervat worden. Dit melden meerdere media maandag.

De verdachten worden verdacht van het tegenhouden van het verkeer op een snelweg, wat volgens het OM een gevaarlijke situatie opleverde. Ook hebben ze zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het verhinderen van een demonstratie en daarmee de vrijheid van meningsuiting beperkt. Voor drie verdachten komt daar nog de verdenking van opruiing bij. Eén van hen is de Friese ondernemer Jenny Douwes. Zij deed op Facebook de oproep om op de Afsluitdijk een blokkade op te werpen om het kinderfeest te beschermen.

De blokkade zou niet alleen een poging zijn geweest om de demonstranten weg te houden bij de landelijke intocht, maar ook een waarschuwing zijn geweest van de provincie aan de stad Amsterdam, die voorop loopt in de metamorfose van Zwarte Piet. In de oproep die Jenny Douwes vorig jaar deed, schreef ze ook: 'Laat ze met hun gezeur in Amsterdam blijven.'

De rechtbank in Leeuwarden heeft vier dagen uitgetrokken voor deze zaak. Het Openbaar Ministerie benadrukt nog dat de rechtszaak van vandaag vooral niet over Zwarte Piet gaat. De pro-Zwate Piet activisten vinden dat zij juist ongeregeldheden hebben willen tegenhouden door te voorkomen dat de activisten zouden gaan demonstreren. Er waren op dat moment veel mensen in Dokkum voor de intocht, waaronder veel kinderen. Een man die naar de rechtbank is gekomen noemt de verdachten "helden die hebben voorkomen dat een kinderfeest is verpest". Tegen de NOS zegt hij verder: 'Het is niet de bedoeling dat wij ons steeds aanpassen aan iedereen. Het is niet aan de politiek of de gemeente om te bepalen of Zwarte Piet nou zwart is of een veegpiet is, het is aan het volk'