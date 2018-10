Bijna 3 jaar cel voor verduistering 1,9 miljoen euro van kerkgemeenschap

Een 53-jarige man is maandag door de rechterbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. 'Hij heeft zich in een periode van ruim vier jaar lang schuldig gemaakt aan verduistering van in totaal ongeveer 1,9 miljoen euro van een kerkgemeenschap in Leiden', zo laat de rechtbank maandag weten.

Penningmeester

De man had als penningmeester beschikking over het geld van de kerkgemeenschap en maakte zodoende geld over naar zijn privérekening en nam geld op ten behoeve van zichzelf. Hij heeft er onder andere luxegoederen van gekocht en vakanties van betaald.

Misbruik van vertrouwen

Met zijn handelen heeft de man ruim vier jaar lang ernstig misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen. Bovendien heeft hij het financiële voortbestaan van de kerkgemeenschap op het spel gezet. Zo kan er nu onder andere geen eigen predikant meer worden betaald en is er onvoldoende geld om het kerkgebouw te onderhouden.

Kans op herhaling

De rechtbank acht kans op herhaling aanwezig, onder andere omdat de man de verduistering niet zelf heeft beëindigd en zijn financiële draagkracht beperkt is. Vanwege het gevaar voor herhaling legt de rechtbank een gedeelte van de straf voorwaardelijk op. De rechtbank houdt er rekening mee dat de man voor deze zaak enige tijd in Kroatië in voorarrest heeft gezeten, in omstandigheden die zwaarder zijn dan in Nederland.

Verduisterde geld moet terugbetaald worden

De rechtbank wijst alle vorderingen tot het terugbetalen aan de kerkgemeenschap van het verduisterde geld toe, inclusief rente.