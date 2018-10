Nog een arrestatie in onderzoek brandstichtingen en explosie Oss

Zaterdagmiddag heeft de recherche een nieuwe aanhouding verricht in het onderzoek naar een reeks van gewelddadige incidenten, voornamelijk in de regio Oss en Eindhoven. 'Het gaat om een 21-jarige man zonder vast woonadres', zo laat de politie maandagavond weten.

Arrestatieteam

De man werd zaterdag kort na het middaguur in Maarsbergen opgepakt door een arrestatieteam. De recherche was al op zoek naar de man, die net als een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen zonder vast woonadres al eerder in beeld kwam als verdachte.

Eerdere aanhoudingen

De Arnhemmer en de Roemeen werden afgelopen vrijdag bij een actie op een vakantiepark in het Limburgse Belfeld al opgepakt. Bij een doorzoeking van het vakantiehuisje werden meerdere vuurwapens gevonden en een aanzienlijke hoeveelheid drugs, net als duizenden euro’s aan contanten. In verband met die vondst werd ook een 25-jarige Roemeense vrouw aangehouden. Alle verdachten zitten nog vast en worden verhoord.