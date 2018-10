Man valt door dak op boerderij Schipluiden

Trailer

Gezien de afstand werd de brandweer van Vlaardingen (Rotterdam-Rijnmond) gealarmeerd voor ondersteuning. Het slachtoffer viel door het dak, in een soort trailer. Hij is in de trailer behandeld door het medisch personeel. De man is met vermoedelijk rugletsel naar het Erasmus Medisch Centrum gebracht.

Vrijwillige brandweer

Mede omdat het incident redelijk ver uit Vlaardingen was bezette vrijwilligers van de brandweer tijdelijk de kazerne, zodat de dekking gegarandeerd bleef.