Marianne Thieme tijdelijk met ziekteverlof

16 weken

Marianne Thieme zal voor een periode van 16 weken uit de roulatie zijn maar daarna hopelijk weer zijn hersteld. Wat Thieme mankeert is vanwege privacy niet bekendgemaakt.

Plaatsvervangend voorzitterschap

Esther Ouwehand zal gedurende die periode het plaatsvervangend voorzitterschap van de Tweede Kamerfractie op zich nemen. Christine Teunissen wordt op 11 oktober beëdigd.

Senaat

Historica Christine Teunissen is al geruime tijd betrokken bij de PvdD. Sinds 2014 is zij lid van de Eerste Kamer en fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad. Eerder was zij werkzaam als persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie.

Zetel Eerste Kamer

De zetel van Teunissen in de Eerste Kamer wordt tijdelijk ingenomen door Floriske van Leeuwen, voorzitter van de Partij voor de Dieren en daarnaast werkzaam als Coördinator Patiëntenstromen bij de Pompestichting in Nijmegen. De beëdiging van Floriske van Leeuwen vindt plaats op dinsdag 16 oktober.