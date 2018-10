Onderzoek naar toelatingseisen bijzondere voertuigen na ongeval met Stint

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding van het ongeval met de Stint in Oss besloten onderzoek te doen naar de wijze waarop in Nederland bijzondere voertuigen zoals de Stint op de openbare weg worden toegelaten.

Vervolg op verkennend onderzoek

'Dit besluit volgt op het verkennende onderzoek dat de Raad direct na het ongeval op donderdag 20 september 2018 is gestart', zo heeft de Onderzoeksraad dinsdag bekendgemaakt.

Veiligheid bij toelating

De Raad wil onder meer weten hoe de veiligheid bij de toelating van bijzondere voertuigen wordt meegewogen. De Stint is toegelaten in de categorie bijzondere bromfietsen, maar de Raad zal ook andere bijzondere of innovatieve voertuigen bij het onderzoek betrekken.

Team onderzoekers naar Oss

Direct na het ongeval op 20 september is een team onderzoekers van de Onderzoeksraad in Oss een verkennend onderzoek gestart. Op basis van dit onderzoek heeft de Raad besloten het onderzoek voort te zetten en te richten op de toelating van dergelijke voertuigen. De Raad zal nauw betrokken blijven bij de lopende onderzoeken van andere partijen die zijn gericht op het achterhalen van de directe oorzaak van het ongeval in Oss.