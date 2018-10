Spoor van drugsafval leidt naar gedumpt busje, brandweer nog steeds bezig met schoonmaken

Vreemde geur

Rond 22.00 uur kreeg de politie de melding van een vreemde geur. Agenten die op onderzoek uitgingen ontdekten op de parkeerplaats een kleine vrachtwagen waar een chemische stof uit lekte. Na onderzoek van de brandweer bleek het te gaan om een zuur. Het gaat waarschijnlijk om restafval van een drugslab. Er zijn vaten aangetroffen waar zo’n 4500 liter afval in kan. Een groot deel was inmiddels leeg. De vrachtwagen bleek niet de enige plek te zijn waar het drugsafval was gedumpt. De parkeerplaats bleek het eindpunt te zijn van een een ruim 9 kilometer lange lozing.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. Er wordt met getuigen gesproken. Ook wordt onderzoek aan het voertuig gedaan. Getuigen hebben verteld dat zij twee mannen hebben zien wegrennen bij de vrachtwagen. De politie hoopt dat meer mensen informatie hebben of wellicht camera’s langs te route, dan horen wij dat graag.

Reiniging

De brandweer en de omgevingsdienst is al uren bezig om alles op te ruimen en zal no enige tijd nodig hebben om alles op te ruimen.Uit onderzoek van de brandweer bleek het te gaan om een bijtende stof die bij aanraking een branderig gevoel kan geven. Ook kunnen voertuigen beschadigd raken, wanneer zij door de stof hebben gereden. Het advies is om goed te spoelen. Mensen die schade hebben of letsel worden verzocht te bellen met 0900 8844.

Update:

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt dat ze al de hele nacht en ook nu nog bezig zijn met het opruimen van het drugsafval. Er zijn daardoor nog steeds straten afgezet. Het drugsafval verspreidt een penetrante geur, maar die geur is niet gevaarlijk.