Gemeenten hijsen regenboogvlag op Coming Out dag

Morgen, donderdag 11 oktober, is Coming Out dag. Gemeenten en het ministerie van OCW hangen de regenboogvlag uit om de acceptatie van seksuele- en gender diversiteit te vieren.

Regenboogvlag

De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out dag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.

Acceptatie blijft nodig

Iedereen mag zijn wie die wil zijn. Toch blijft aandacht vragen voor acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit belangrijk: 1 op de 5 lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgender personen – zowel volwassenen als jongeren – heeft te maken met scheldpartijen, pesterijen, seksueel geweld, bedreigingen, verstoting en fysiek geweld omdat ze LHBTIQ+-zijn. Dit geweld kan zowel thuis plaatsvinden als op school, op het werk, in de buurt of in de openbare ruimte.

Eigen keuzes maken

Op Coming Out dag vieren we dat iedereen zichzelf kan zijn en eigen keuzes maakt. Voor sommige mensen is het belangrijk om openlijk ‘uit de kast’ te kunnen komen, anderen kiezen voor een eigen manier die rekening houdt met familie, culturele tradities, gebruiken of religie. Het één is niet beter dan het ander. Het gaat er om dat iedereen zichzelf kan zijn en doet wat goed voelt.

Activiteiten

Naast het hijsen van de vlag worden er in veel gemeenten activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn te volgen op social media via #comingoutdag2018 en #regenboogvlag2018. Om zichtbaarheid te geven aan Coming Out dag zal Rutger Groot Wassink, wethouder Diversiteit, de regenboogvlag hijsen op het Amsterdamse stadhuis. 'De gemeente kan alleen een divers en inclusief beleid voeren als ook onze eigen organisatie een veilige werkplek voor iedereen is. Wij koesteren seksuele en gender diversiteit en moedigen aan dat er gender en seksuele allianties op de werkvloer ontstaan. Op Coming Out dag zorgt het Roze Ambtenaren Netwerk voor discussie en ontmoeting.'

Op 11 oktober is op Movisieacademie.nl de (gratis) online training ‘contact met transpersonen’ beschikbaar. Deze e-learning geeft kennis en biedt handvatten om het contact met een transgenderpersoon respectvol te laten verlopen.