Amsterdammer (26) aangehouden na schieten in centrum Delft

Woensdagochtend heeft de recherche in Amsterdam een 26- jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij verschillende schietincidenten op 16 september in het centrum van Delft. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt.

Coffeeshops

'De 26- jarige man wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij verschillende incidenten die op zondagochtend 16 september gebeurden in de binnenstad', aldus het OM. Om 5.55 uur werd toen geprobeerd te schieten op een coffeeshop in de Breestraat, maar het lijkt erop dat daarbij het wapen weigerde. Om 7.15 uur werd geprobeerd te schieten op een coffeeshop in de Peperstraat. Ook hier weigerde het wapen. Om 8.30 uur kwam opnieuw iemand aan met een wapen bij de coffeeshop in de Breestraat. Ditmaal werden meerdere kogels afgevuurd op de gevel.

Camerabeelden

Van de drie incidenten zijn in verschillende opsporingsprogramma's camerabeelden vertoond. Na de aanhouding zijn op twee locaties in Amsterdam doorzoekingen geweest. De verdachte zit in beperkingen, daarom kan er op dit moment inhoudelijk niet worden ingegaan op de bevindingen uit het onderzoek. Waarschijnlijk vrijdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Rechercheonderzoek

In Delft zijn het afgelopen half jaar meerdere geweldsincidenten geweest. Het onderzoek naar al deze incidenten is in volle gang en de recherche is nog steeds gebaat bij tips en getuigen via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.