Vrouw (88) in scootmobiel omgekomen na aanrijding met vrachtauto

Woensdagmiddag is in het Limburgse Heide een 88-jarige vrouw uit Venray om het leven gekomen bij een verkeersongeval tussen een scootmobiel en een vrachtwagen op de Deurneseweg (N270). Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Kruising

'Rond 14.30 uur kwam het slachtoffer met haar scootmobiel in aanrijding met een vrachtauto op de N270 ter hoogte van de kruising Lemmenweg / Kiekweg', aldus de politie. De vrouw was met leeftijdgenoten onderweg. Deze getuigen zijn ter plaatse opgevangen door de hulpdiensten. De weg is voorlopig volledig afgesloten voor het verkeer.

Onderzoek

Het Team VerkeersOngevallen Analyse (VOA) heeft een technisch onderzoek ingesteld naar de toedracht van de aanrijding. Getuigen van de aanrijding worden vriendelijk verzocht om zich te melden bij de politie via 0900 – 88 44.