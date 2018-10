Aanhouding in Tilburg voor fraude met luxe auto’s

De politie heeft op verzoek van de FIOD op dinsdag 9 oktober een 29-jarige man uit de buurt Het Zand in Tilburg-West aangehouden. De man is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD. Het onderzoek gaat om belastingfraude bij de import en verkoop van exclusieve auto’s en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Verdachte houdt zich bezig met de import van auto’s uit Duitsland. Het gaat om exclusieve auto’s in de prijsklasse van rond de 100.000 euro. Bij de vermoedelijke verkoop van de auto’s in Nederland zou verdachte BTW moeten afdragen aan de fiscus, maar dat doet hij niet. De Nederlandse schatkist zou hierdoor over 2017 minimaal 123.000 euro zijn misgelopen. Dat is fraude en strafbaar.

Aanpakken fraude en ondermijnende criminaliteit

Overheidsinstanties zoals OM, politie, FIOD en gemeenten werken nauw samen in de aanpak van fraude en ondermijnende criminaliteit. Fraude met belastingafdrachten werkt concurrentievervalsend voor bedrijven die wel netjes aan hun betalingsverplichtingen voldoen en het brengt de maatschappij schade toe.