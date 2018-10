Britse transporten trekken door Nederland

De Britse Black Rats, de 4e Infanterie Brigade uit Colchester in Zuidoost-Engeland, trekken deze week door Nederland. De 1.000 militairen en hun 500 voertuigen komen in Hoek van Holland met de veerboot aan. Hun reis eindigt in Noorwegen waar ze meedoen aan de grote NAVO-oefening Trident Juncture.