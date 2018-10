Enorm drugslab en ondergrondse hennepkwekerij in Lage Zwaluwe

In een loods aan de Zwingel is woensdag een drugslab ontdekt. Bovendien is in de nabijgelegen woning ook nog een ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen.

In de loods is een enorm groot drugslab gevonden dat vermoedelijk is gebruikt voor het produceren van amfetamine. Het drugsafval wordt geschat op 30.000 liter. Binnen is het een enorme chaos waarbij in geen enkel opzicht rekening is gehouden met de veiligheid voor de omgeving. In de ondergrondse hennepkwekerij in de nabijgelegen woning staan enkele honderden planten.

Groot gevaar omgeving

Omdat de chemische stoffen een grote bedreiging zijn voor de omgeving is er een afzetting gemaakt. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen, kortweg het LFO, is bezig met de voorbereiding van de ontmanteling. Gezien de enorme hoeveelheid drugsafval zal dit zeker nog tot donderdagavond duren.

Twee aanhoudingen

Inmiddels zijn een 73-jarige man en een 66-jarige vrouw aangehouden als verdachten. Zij zijn voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.