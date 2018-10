Bestuurder (60) quad omgekomen bij aanrijding

In het Brabantse Heijningen is donderdagochtend rond 07.20 uur op de Markweg Zuid, bij een ernstige aanrijding tussen een personenauto en een quad, de bestuurder van de quad omgekomen. Dit meldt de politie donderdag.

Quadbestuurder overleden

Via 112 werd de aanrijding bij de hulpdiensten gemeld. Politie, ambulance en een traumahelikopter zijn opgeroepen om hulp te gaan verlenen. Een van de betrokkenen bij het ongeval, een 60-jarige man uit Willemstad, de bestuurder van de quad, is als gevolg van het ongeval om te leven gekomen.

Mogelijk roekeloos rijgedrag automobilist

De andere betrokkene bij de aanrijding, een 46-jarige automobilist uit Fijnaart, is aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Dat houdt in dat hij mogelijk roekeloos rijgedrag heeft vertoond voordat de aanrijding plaatsvond. De oorzaak van de aanrijding wordt onderzocht door experts van het team Verkeersongevallenanalyse.

Politieonderzoek

De familie van het slachtoffer is door de politie in kennis gesteld. De Markweg Zuid is afgesloten tot het onderzoek door de politie is afgerond. Dat gaat nog ongeveer tot het begin van de middag duren.