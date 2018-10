Herdenkingsveld Stint-ongeval Oss opgeruimd

Gemeentewerf

'Alles wat op de herdenkingsplek ligt, gaat naar de gemeentewerf aan de Singel ’40-’45 in Oss. De tekeningen, briefjes en kaartjes laten we drogen. Daarna maken we er foto’s van. Ook de knuffels drogen we; die bewaren we voorlopig in dozen bij de gemeentewerf. We willen de knuffels en tekeningen een goede bestemming geven. We denken nog na hoe we dat het beste kunnen doen. Dat doen we in overleg met de getroffen families', aldus de gemeente.

Weg tijdelijk afgesloten

De weg tussen de rotonde Gerbrandylaan en Heischeutstraat is vanwege de opruimwerkzaamheden donderdag 11 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur voor autoverkeer afgesloten. De afsluiting is om het opruimen veilig te laten verlopen. Voor fietsers en voetgangers is de weg wel open.