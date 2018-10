FNV: ambulanceacties opgeschaald met werkonderbrekingen

Na drie weken stiptheidsacties te hebben gevoerd voor minder werkdruk en meer loon, schalen ambulancemedewerkers vanaf volgende week hun acties op naar werkonderbrekingen. Dit zal gebeuren in estafettevorm. Elke week legt het ambulancepersoneel bij één of twee Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) het werk voor een paar uur neer.

‘Ambulancemedewerkers reageren dan alleen op spoedoproepen en al het geplande ziekenvervoer komt te vervallen tijdens de werkonderbreking’, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Op dinsdag 16 oktober leggen ambulancemedewerkers in Rotterdam het werk neer en de dag erna doen de collega’s in Leiden dit. In de overige regio’s gaan de stiptheidsacties door.’

Rotterdam en Leiden

Op dinsdag 16 oktober leggen Rotterdamse ambulancemedewerkers tussen 10.00 en 13.00 uur het werk neer en verzamelen ze bij de Markthal. Zij zullen daar gaan flyeren en met winkelend publiek in gesprek gaan over de redenen waarom ze actie voeren: de werkdruk is enorm hoog en met het weinige personeel dat er nu is, komt de veiligheid voor patiënten en ambulancepersoneel in gevaar. Het loon moet omhoog om nieuwe, vaste collega’s erbij te krijgen én het huidige personeel te behouden. Op woensdag 17 oktober doet het ambulancepersoneel in Leiden dit tussen 11.00 en 13.00 uur bij het Stationsplein. Tijdens deze werkonderbrekingen blijft het personeel uiteraard paraat voor spoedgevallen.

Stiptheidsacties

Op 24 september zijn ambulancemedewerkers in zeven regio’s afgetrapt met stiptheidsacties waarbij ambulancepersoneel strikt volgens de afspraken in de cao en wet- en regelgeving werkt en geen overwerk en neventaken verricht. Afgelopen week zijn vier nieuwe regio’s aangesloten bij de acties. In totaal zijn nu 11 van de 24 veiligheidsregio’s in actie voor een betere cao met afspraken voor verlaging van de werkdruk en verbetering van de salarissen.