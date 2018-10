Anti-Zwarte Piet-activisten willen dat 'blokkeer-Friezen' lesje geschiedenis krijgen

Ze willen dat de blokkeerders een lesje leren door ze één dag te laten deelnemen aan een workshop over diversiteit en de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. Dit melden meerdere media donderdag.

Workshop geschiedenis Sinterklaas en Zwarte Piet

Op deze derde dag van de rechtszaak kwamen twee activisten van Kick Out Zwarte Piet als benadeelde partij aan het woord. Zij zaten op 18 november 2017 in de bussen die op weg waren naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum, toen zij werden tegengehouden door de 'blokkeer-Friezen'. Volgens de advocaat van de Kick Out Zwarte Pietactivisten hebben ze deze blokkade als zeer bedreigend ervaren. De actievoerders zijn verbolgen over het feit dat zij nu worden gezien als de onruststokers en over het feit dat de politie vriendelijk was tegen de blokkerende Friezen en hen de hand schudde. De twee actievoerders van Kick Out Zwarte Piet eisen via hun advocaat 7300 euro voor geleden materiële schade. Onder meer voor de huur van de bussen en de gemaakte drukkosten. Daarnaast eisen ze dat de verdachten één dag deelnemen aan workshops en cursussen over diversiteit en de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. Tijdens die cursusdag wil Mitchell Esaja dan met de verdachten in gesprek gaan. De advocaat vraagt de rechtbank ook een dwangsom van 200 euro op te leggen voor wie niet meedoet aan de cursus.

Jenny Douwes

Donderdag moest ook Jenny Douwes uit Drachten voorkomen. Zij wordt verdacht van opruiing. Maar de 40-jarige onderneemster liet in de rechtbank weten dat ze niet wist dat ze iets strafbaars deed. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou zij de initiator zijn geweest van de A7-blokkade op de dag van nationale intocht van Sinterklaas. Zij zou de 'blokkeer-Friezen' hebben aangezet tot actie. In de week voorafgaand aan de intocht had Douwes het Facebookevenement 'Project P.' aangemaakt en daar in een filmpje opgeroepen om bussen met anti-Zwarte Pietdemonstranten op te houden, die op 18 november naar Dokkum zouden gaan om te demonstreren. Douwes in de rechtszaal: 'Het moest een spontane, ludieke actie zijn. Ik dacht dat ik ook een demonstratie mocht houden.' Douwes liet ook weten dat ze vond dat dat burgemeesteer Waanders van van Dongeradeel - waar Dokkum onder valt - niet goed heeft gehandeld. Douwes: 'Ik snap niet dat zij toestond dat de demonstranten met een megafoon tussen de kinderen mochten.' Ook de veiligheid van de kinderen was volgens Douwes in het geding. Douwes: 'Ze zouden onder meer knuppels meenemen. Deze groep is niet zo vreedzaam als zij zegt. Telkens loopt een demonstratie uit de hand.' Na deze opmerking reageerde haar aanhang in de zaal met applaus.

Vorig jaar parkeerden actievoerders voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas hun auto's op de snelweg ter hoogte van Oudehaske. Hiermee voorkwamen ze dat drie bussen met aanhangers van Kick Out Zwarte Piet konden doorrijden naar Dokkum, waar Sinterklaas met zijn Pieten zou aankomen. De betoging tegen Zwarte Piet ging uiteindelijk niet door na een noodbevel. Volgens het OM ontstond er door de actie van de Friezen een gevaarlijke situatie op de snelweg.