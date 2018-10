Zeer grote brand bij TUF Recycling in Brabantse Dongen

Vroeg in de avond is bij TUF Recycling aan De Schacht in Dongen een grote brand uitgebroken.

Het is een ryclyclingsbedrijf van kunstgrasmatten. Er komt bij de brand veel rook vrij die over de A59 richting Geertruidenberg trekt. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (MWB) adviseert mensen bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. 'In de kunstgrasmatten zit polyester, die wil je niet inademen', aldus een woordvoerder van de brandweer. De Veiligheidsregio MWB meldde een half uur geleden dat het voor de hulpverleners moeilijk is om bij de brand te komen omdat er veel publiek aanwezig is. Vooral op de toegangswegen naar de brand toe is het ontzettend druk. De brandweer probeert met man en macht uitbreiding van de brand te voorkomen. Een woordvoerder van Veiligheidsregio MWB laat aan Omroep Brabant weten dat er bluswagens uit de hele buurt zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. Rond 19.00 uur werd nog opgeschaald naar Alarmfase Grip I.Het blussen gaat nog uren duren, aldus de hulpverleners.

Problemen bij TUF

Juist deze avond zou de gemeenteraad over TUF praten, maar dat gaat niet door. TUF zou dwangsommen opgelegd hebben gekregen, omdat het bedrijf allerlei afspraken niet zou zijn nagekomen. De aanhoudende problemen met het bedrijf waren voor burgemeester en wethouders aanleiding om dit dossier voor deze avond op de agenda te plaatsen, zo meldt de lokale omroep.