Politie stelt onderzoek in naar oorzaak brand recyclingbedrijf kunstgrasmatten

Nablussen

Donderdagavond woedde een uitslaande brand bij het recyclingbedrijf aan de Schacht. De melding kwam rond 18.30 uur binnen. De brandweer is ook vrijdag nog bezig met nablussen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie stelt, zoals gebruikelijk bij dergelijke grote branden, een onderzoek in naar de oorzaak om te bezien of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Camerabeelden veiliggesteld

Medewerkers van de Unit Forensisch en Technisch Onderzoek stellen, zodra dit verantwoord is, in samenwerking met eventuele andere experts een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Ook wordt een buurtonderzoek gehouden en eventuele camerabeelden veilig gesteld. Eventuele getuigen die donderdag verdachte personen en of voertuigen bij het bedrijf hebben gezien, kunnen bellen met de politie op 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.