Dode na explosie in woning Putte

In het Brabantse Putte is vrijdagmiddag een dode gevallen bij een zware explosie gevolgd door een brand in een woning. Dit heeft de politie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Brand

De zware gasexplosie deed zich rond 13.40 uur voor in een woning aan de Keizerstraat in Putte. Vervolgens ontstond er in de woning brand. 'Hierbij is een persoon om het leven gekomen. Wij onderzoeken de oorzaak van de brand en de identiteit van deze persoon', aldus de politie.

Brandweer

De brandweer werd na de explosie gealarmeerd en kwam ter plaatste om de brand die vervolgens in de woning woedde te blussen. Daarbij werd het lichaam van de overleden persoon in de woning aangetroffen het gaat hier vermoedelijk om de bewoner. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. Het onderzoek van de politie en brandweer zal hier meer duidelijkheid over moeten geven.