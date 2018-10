Vraag naar professioneel gereedschap vanuit consumenten stijgt

Tot een paar jaar geleden was professioneel gereedschap haast uitsluitend te verkrijgen op de zakelijke markt. Om de beste apparatuur in handen te krijgen moest je langs bij de vakhandel. De bouwmarkt binnen springen? Dan kwam je met lege handen thuis. Vandaag de dag is dat echter een compleet achterhaald businessmodel. Meer en meer komt vanuit de consumentenmarkt de vraag naar professionele apparatuur en zijn vele voordelen. De harde scheidingslijn tussen beide werelden is meer en meer aan het vervagen en dat is maar goed ook.

Meer online, meer in de bouwmarkt

Ook gewone bouwmarkten en online shops zoals Mastertools hebben tegenwoordig echte professionele apparatuur in de rekken liggen of in het assortiment staan. Het aanbod is nog niet even groot als voor de zakelijke markt, maar is wel met een sneltempo aan het uitbreiden. Bekende merken zoals Bosch Blue zijn ook voor de handige klusser geen nobele onbekende meer. Wat wel klopt is dat het voor de consument vaak nog altijd wat zoekwerk is om verkooppunten te vinden van professionele apparatuur. Selectieve distributie is echter wel duidelijk een zaak van het verleden in onze digitale wereld. Onder druk van de vraag van de consument naar professionele apparatuur is de sector overstag aan het gaan.

Bewust van de voordelen

Dat deze verschillende markten en kanalen in elkaar aan het schuiven zijn hoeft eigenlijk niet echt te verbazen. De consument is zich meer dan ooit bewust van de grote voordelen van professioneel gereedschap. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit een stukje hoger ligt en bovendien kan gereedschap voor de zakelijke markt ook een aanmerkelijk hogere workload aan. Je werkt sneller, kunt meer verzetten en werkt vaak nauwkeuriger dan met minder goede apparatuur. Bovendien is het ook zo dat er voor professioneel gereedschap een groot assortiment aan accessoires terug te vinden is.