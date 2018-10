Mountainbiker gewond na val in Broekpolder in Vlaardingen

Op het Vogelhutpad in de Broekpolder in Vlaardingen is zaterdagochtend een mountainbiker gewond geraakt na een val van een brug.

Ambulance en politie zijn met spoed ter plaatse gegaan. De mountainbiker was na zijn val in de bosjes naast het parcours terecht gekomen. Omdat het deel moeilijk bereikbaar is werd de brandweer ter plaatse verzocht om het slachtoffer lopend richting de ambulance te brengen. Het pad is slecht begaanbaar en daardoor onmogelijk om en brancard te gebruiken. Nadat het medisch personeel de man had gestabiliseerd is het met behulp van een schepbrancard in de ambulance geplaatst. Vervolgens is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.