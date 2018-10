Vrachtwagen vol chemicaliën bij voetbalclub Oisterwijk aangetroffen

In de nacht van zaterdag op zondag is in Oisterwijk op een parkeerplaats aan de Sportlaan bij een voetbalclub rond 00.50 uur door de politie een vrachtauto vol met chemicaliën aangetroffen. De politie werd door een alerte beveiliger getipt.